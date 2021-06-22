Menice ne demek? Menice anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Menice, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Menice ne demek? Menice anlamı ne? İşte, Menice kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Menice kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Menice anlamı ne? Menice ne demek?
MENİCE NE DEMEK?
Menice Arapça bir isimdir ve kız ismi olarak kullanılmaktadır. Bu kelime, 2 anlama gelmektedir,
1. Kurtulacak yer. Necat bulacak yer.
2. Necat bulma. Kurtulma.