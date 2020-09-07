Menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır? Menemen malzemeleri ve püf noktası
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Menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır? Menemen malzemeleri ve püf noktası

Menemen soğanlı ve soğansız olarak iki şekilde yapılabiliyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, Türk mutfağının olmazsa olmazı menemen malzemeleri nedir? İşte, en basit ve lezzetli menemen tarifi...

Menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır? Menemen malzemeleri ve püf noktası
07.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:55

Menemen yapılışı merak ediliyor. Domates ve yumurtann eşsiz birleşimiyle sofraları renklendiren, muhabbetin diğer adı menemen, soğanlı ve soğansız, acılı ve acısız olarak yapılabilir. Taze domateslerle elde edilen menemen nasıl yapılır?

MENEMEN MALZEMELERİ

4 büyük domates

3 sivri biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

6 yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

MENEMEN NASIL YAPILIR?

Domateslerin kabukları soyulur ve tercih edilen büyüklükte doğranır.

Biberlerin çekirdekleri temizlenip yıkanır ve ince ince doğranır. Zeytinyağı tavada ısıtılır.

Tavaya ilk olarak biberler eklenerek kavrulur. Ardından doğranmış domatesler ilave edilir. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırılır.

Tavanın kapağı kapatılarak sebzeler iyice pişirilir. Domatesler suyunu çektiğinde yumurtalar sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırılır. İsteğe göre yumurta ve domatesler karıştırılır. Son olarak tavanın kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.

NOT: Soğanlı yapılmak istendiği takdirde, soğanlar ince ince kıyılarak ilk olarak tavda kavrulur.

MENEMEN PÜF NOKTASI

Menemende önemli olan ilk şey sebzelerin taza olmasıdır. Özellikle domateslerin olgun ve sulu olmasına dikkat edilmedir.

Tarif listesine ek olarak farklı baharatlar eklenebilir, maydanoz ve dereotu dahil edilebilir.

Menemen yaparken margarin kullanmamaya dikkat edin. Zeytinyağı yerine tereyağı ile pişirilebilir.

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