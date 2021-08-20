Menemen'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak tutuklandı.
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla takibe aldıkları Ş.T'nin (43) iş yeri ile evine operasyon düzenledi.
Aramalarda 25 fişek esrar ile 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ş.T, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp