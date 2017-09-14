Menemen Belediyespor'da Suat Kaya Eskilerden Vazgeçmedi

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 haftada Kocaeli Birlikspor'u 4-1, Sarıyer'i de 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takım kurarken tercihini ağırlıklı olarak geçen sezon kadroda yer olan oyunculardan yana kullandı.



Transferde 14 oyuncu almasına rağmen eski isimlerden vazgeçmeyen Kaya, 2 maçta yenilerden sadece Taşkın, Samed Ali ve Semih'e ilk 11'de şans tanıdı. Kalede önce Amir'i ardından Bayram'ı oynatan Suat Kaya, Veli, Gökhan Sinanoğlu, Yasin, Alberk, Mustafa, Samet Günhan, Murat Erdemir ve Gökhan Ünal'la rakiplerinin karşısına çıktı.



Tecrübeli teknik adam, bu sezon kadroya dahil edilen Uğur, Eren, Ardahan, Hakkı ve Kerem'i sonradan oyuna alırken, Serhan, Serdar, Cihan, Alper Mete, Hasan ve Abdulgani şu ana kadar hiç forma giyemedi. Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Suat Kaya, "Ağır kış koşullarını, sakatlıkları, cezaları düşünürsek, herkesten yararlanacağımız gerçeği ortaya çıkar. Ayrıca önümüzde kupa maçları da var. Geniş kadro büyük avantaj. İlk 2 maçta forma giyen futbolcularım ellerinden gelen gayreti gösterdi. Pazar günü Bergama'da oynayacağımız İnegölspor maçında da kayıp yaşamayacağız" dedi.



- İzmir