Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı
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Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı

24.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:31
Menemen Belediyesindeki

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile iki belediye başkanı yardımcısının da aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 3'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Diğer 20 zanlı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dün akşam başlayan duruşma bugün öğle saatlerine kadar devam etti.

Hakimlik, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, ikisi de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Soruşturma

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 zanlıdan 4'ü serbest bırakılmış, diğer 23'ü ise dün Menemen Adliyesine sevk edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili 23 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 23 kişi gözaltına alındı
Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 23 kişi gözaltına alındı
Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı (2)
Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı (2)
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