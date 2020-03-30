Menemen Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Hattı'nı açtı Koronavirüs sağlını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bugünlerde Menemen Belediyesi kurduğu "Psikolojik Danışmanlık Hattı" ile vatandaşlara danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle evlere kapanmak, salgın riski ile baş etmek ve yaşanan bilgi kirliliği nedeniyle zor zamanlar geçirmek zorunda kalan Menemenlilerin imdadına Menemen Belediyesi yetişti. Belediye bünyesinde kurulan Psikolojik Danışmanlık Hattı'nda görev yapan iki uzman psikolog, arayan herkesin sıkıntılarını dinleyecek ve rahatlatıcı tavsiyelerde bulunacak.

Bugün hizmete başlıyor

Bugün(30 Mart) itibariyle hizmet vermeye başlayan Psikolojik Danışmanlık Hattı, 0 232 832 16 69 numaralı telefondan arayanlara 09.00-17.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verecek.

Menemenlilerin her türlü ihtiyacına cevap vermek, her türlü sorununu gidermek için görev başında olduklarını söyleyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Olağanüstü zamanlar yaşıyoruz. Türkiye'de vakalar görülmesinin ardından vatandaşlarımızda kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler oluşmaya başladı. Psikolojik Danışma Hattımız uzman psikologlar eşliğinde bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacak. Bugünleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler