Menemen Belediyesi'nin koronavirüs seferberliği devam ediyor Menemen Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse(Covid-19) karşı verdiği mücadelesine son hızla devam ediyor.

İlçede bulunan toplu yaşam alanlarının ve sirkülasyonun fazla olduğu alanların dezenfeksiyon çalışmaları dün ve bugün de aralıksız sürdürüldü.

Hastalığın Türkiye'de görülmesinin hemen ardından Temizlik İşleri ekipleri ile bir toplantı düzenleyerek yol haritasını belirleyen, çalışanlara uyarılarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un talimatıyla Menemen'de hemen dezenfeksiyon işlemlerine başlanmış ve ilk etapta, Çınarlı Camisi, Şehir Parkı, Menemen Anadolu Lisesi, Kubilay Kültür Merkezi, Menemen Belediyesi Ana Binası, Perşembe Pazarı ve toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmıştı.

Dezenfeksiyon işlemlerine devam ediliyor

Mart ayı boyunca yapacağı tüm sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikleri erteleyen, düğün ve nişan törenlerini durduran Menemen Belediyesi, dezenfeksiyon işlemlerine de ara vermeden devam ediyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için,belediyeye ait tüm binalar ve sosyal merkezler, Hükümet Konağı, Adliye, ilçede bulunan sağlık ocakları, okullar, bankalar, postaneler, camiler, Kur'an kursları, meslek odaları, cezaevleri, spor salonları, pazar yerleri, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve jandarma tesisleri, siyasi parti binaları, ilçede faaliyet gösteren tüm toplu taşıma araçları, cemevleri, park ve çocuk oyun alanları, muhtarlık binaları, sosyal donatı alanları, otoparklar, sinema ve kültür salonları ile çöp konteynırları dezenfekte edildi. Koronavirüse karşı önlemleri içeren, yapılması gerekenleri anlatan el broşürleri bastıran Menemen Belediyesi ilçenin merkezi yerlerinde bunları vatandaşlara dağıtarak, bilgilendirme çalışmalarına da başladı.

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli"

Sosyal medya hesaplarından, dezenfeksiyon çalışmalarına bundan sonra da düzenli olarak, titizlikle devam edeceklerinin açıklamasını yapan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli" dedi.

Kaynak: Bültenler