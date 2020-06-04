Menemen Belediyesi bir projeyi daha tamamladı
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Menemen Belediyesi bir projeyi daha tamamladı

İzmir Çanakkale Otoyolu üzerinde yapılan modern ve kullanışlı yeni bir üst geçit Menemen'in en önemli yolcu aktarım birimlerinden biri olacak.

Menemen Belediyesi bir projeyi daha tamamladı
04.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:12

Menemen'de kaliteli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak için çalışan Menemen Belediyesi,yaya trafiği alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Menemen, en önemli yolcu aktarım birimlerinden biri olan Kasımpaşa Üst Geçidi yeniden yapıldı. Demir bölümleri çürümeye başlamış, zemininde hasarlar ve çukurlar oluşmuş, kullanım açısından da konfordan yoksun olan eski üst geçidi sökerek yerine yeni bir üst geçit inşa eden Menemen Belediyesi, 8 Haziran tarihinde bu yeni üst geçidin açılışını gerçekleştiriyor.

Modern ve konforlu bir üst geçit

Asansörlü-yürüyen merdivenli yeni üst geçit ile yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde konfor ve emniyet sağlanacak. Özellikle engelli vatandaşların kullanımına yönelik olarak yapılan asansörler, vatandaşlara rahat kullanım imkanı sağlarken, üst geçitlerdeki yürüyen merdivenler de yayaların güvenle ve rahatlıkla karşıdan karşıya geçişlerinde yardımcı olacak. 54 metre uzunluğunda inşa edilen yeni üst geçit, 12 metrelik iki büyük kolon ve bunlardan çıkan çelik halatlar ile asma köprüleri andıran bir mimariye sahip. Uzunlukları 7.45 metre ve 7.70 metre olmak üzere iki iniş ve iki çıkış yürüyen merdivenleri ile hizmet verecek olan geçitte 800 kg kapasiteli iki de asansör bulunuyor.

Konak Meydanı'ndan Menemen'e

Kasımpaşa Üst Geçidi, 1970'li yıllarda o dönemin İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından Konak Meydanı'nda yaptırılmıştı. 1993 yılında meydanın yeniden düzenlenmesi neticesinde sökülerek sembolik bir ücret karşılığında Menemen Belediyesi'ne satılan üst geçit o tarihten bu yana Kasımpaşa Mahallesi'ni Menemen merkeze bağlayacak şekilde kullanılıyordu. 50 yıllık bir geçmişe sahip, Menemen'in sembollerinden biri olan Kasımpaşa Üst Geçidi, çok eskimesi nedeniyle bulunduğu bölgede tehlike oluşturmaya başlamıştı. Kasımpaşa Üst Geçidi artık Menemen'de tarih oluyor. Yerini daha modern, asansörlü ve çağın şartlarına uygun bir üst geçide bırakıyor.

Kaynak: Bültenler

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