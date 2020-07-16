Menemen Belediye Başkanı hakkında "hakaret"ten suç duyurusu Menemen Belediyesinde işten çıkartılan işçi Saim Tucu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Menemen Belediyesinde işten çıkartılan işçi Saim Tucu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Tucu, avukatı aracılığıyla Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, bu yılın başında sebep ve gerekçe gösterilmeden iş akdinin feshedildiğini savundu.

Belediye Başkanı Aksoy'un belediyenin sosyal medya hesabından işten çıkarılan işçilerin iş akitlerinin sonlandırılması sebebi olarak "hırsızlık", "kadın tacizcisi" gibi gösterdiğini öne süren Tucu, dilekçesinde, "Belediye Başkanı çalışanların onur ve gururunu karalamıştır. Bu asılsız iddiaları çalışanlar hakkında önyargıya neden olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Tucu'nun avukatı Ali Onar ise belediye başkanının keyfi olarak işçilerin ekmekleriyle oynadığını ileri sürdü.

İşten çıkartılan işçilerin anayasal haklarını kullandığını belirten Onar, "Artık insanların ekmeklerinden öte onurları, şahsiyeti ve gururlarıyla oynadılar. Çadırda anayasal haklarını kullanarak hiç kimseye hiçbir kötülük yapmadan, hiçbir hukuksuzluk yapmadan haklarını arayan işçilerimize alenen 'hırsız' dedi. Bu da yetmedi fesihlerin hırsızlık yapmaktan dolayı gerçekleştirildiğini beyan etti." dedi.

Kaynak: AA