Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
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Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu

Korona virüse karşı açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından vatandaşlar Menekşe Sahili'nde vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
21.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:31

Korona virüse karşı açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından vatandaşlar Menekşe Sahili'nde vatandaşların maske takmadığı görüldü. Denize giren, sahilin tadını çıkaran vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar soluğu Menekşe Sahili'nde aldı. Denize giren çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

KURALLAR HİÇE SAYILDI

Sahilde denize girmeyen diğer vatandaşlar ağaç gölgesinde yemek yedi kimisi de kumlara uzanıp güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar oyun oynarken sahilde her yaş kesiminden insanın olduğu gözlemlenirken maske kuralına uyulmadığı görüldü. Korona virüsünden çok bunaldıklarını belirten İbrahim Yavuz "Okuldan sıkılmıştık geldik biraz uzanıyoruz sosyal mesafeyi ihlal ediyoruz bu da evde kalmanın sıkıntısı keyifler iyi güzel geçiyor"dedi.

"MESAFEYE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ YETERİNCE OLMUYOR"

Denizin tadını çıkardığını ifade eden Ramazan Ak ise "Uzun zamandır denize giremiyoruz tadını çıkarıyoruz maske takamıyoruz denize girdiğimiz için sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz yeterince olmuyor" diye konuştu.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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