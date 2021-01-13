Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir? Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimlerdir? Mendilim Kekik Kokuyor özeti!
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Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir? Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimlerdir? Mendilim Kekik Kokuyor özeti!

13.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:41
Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir? Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimlerdir? Mendilim Kekik Kokuyor özeti!

TRT1 ekranlarında bu akşam saat 00:15'te Film Kuşağı'nda Mendilim Kekik Kokuyor filmi yer alacak. Peki, Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir? Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimlerdir? İşte Mendilim Kekik Kokuyor özeti!

"Seni vatan gibi, vatanı da seni sevdiğim gibi sevdim," diyenlerin hikayesi Mendilim Kekik Kokuyor filmi bu akşam TRT1 ekranlarına gelecek. Beyaz perdede dikkat çeken Mendilim Kekik Kokuyor filminin hikayesi, oyuncuları ve konusu, televizyonda da dikkat çekti! İşte filmin künyesi!

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR KONUSU NEDİR?

Yıl 1915…

Türk insanıyla tarihsel düşmanlığı olmayan Anzaklar, egemen devletlerin siyasi hırsları yüzünden, yirmi beş nisan tarihinde, Arıburnu sahillerine çıkartılır. O günden itibaren Anzak Koyu cehennemleri olur; ne ileri gidebilirler, ne de geri dönebilirler; öylece sıkışıp kalırlar…

Bu savaşın arasına sıkışmış küçücük hikayemize gelince; aynı kıza aşık olan amca çocuklarının çekişmesi, Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak katılmalarına vesile olacak, orduya dahil olamadan Anzaklara esir düşecek ve savaşın kaderini belirleyecek olayların arasında kendilerini bulacaklardır.

Esir kampında tutuldukları aylar boyunca Anzak Koyu'ndaki yaşamın parçası sayılırlar; kimi zaman acımasız düşman, kimi zaman halden anlayan dost olurlar; sonuçta insandır hepsi…

Çanakkale Savaşları'nın 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen senaryo yarışmasında birincilikle ödüllendirilen senaryomuz, aşk uğruna verilen savaşın ya da savaşı umursamayan aşkların hikayesidir aslında…

"Seni vatan gibi, vatanı da seni sevdiğim gibi sevdim," diyenlerin hikayesi…

Bir aşk hikâyesi üstünden Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan gençlerin anlatıldığı "Mendilim Kekik Kokuyor" isimli sinema filmi Kemer ve Akseki bölgesinin birbirinden güzel mekânlarına Çanakkale Savaşlarının atmosferini taşıyor..

Ödüllü senaryoda, kişisel hikayeler üzerinden Çanakkale Savaşı anlatılırken, Anadolu insanının geleceği ve bağımsızlığı için yaptığı fedakârlıklar vurgulanıyor: Bir yanda gencecik iki amcaoğlu ve aşık oldukları kasabanın en güzel kızı Elif, diğer yanda Çanakkale Savaşında varoluş mücadelesi. Düşmanı değil, düşmanlığı öldürmeyi hedefleyen "Mendilim Kekik Kokuyor" filmi, insanlığa umut veren ulusal ve evrensel bir destan diyelim kısaca…

Yönetmen: Hüseyin Özden

Senaryo: A. Kadir Bozkurt

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR OYUNCULARI KİMLER?

  • Wilma Elles - Hemşire Beatrice
  • Mehmet Çevik - Rüstem Savaş
  • Başar Alemdar - Yüzbaşı Frederick
  • Azer Selte - Yüzbaşı Azer
  • Tarık Bayrak - Hasan
  • Hakan Devrim - Yusuf
  • Şaban Türkekul - Çopur
  • Gürkan Çolaker - İstanbullu
  • Çetin Büyükakın - Ressan Cryil
  • Hakan Bozyiğit - Çavuş Kevin
  • Buğse Bilgen - Elif
  • Zehra Ece Aral - Deli Kız
  • Devrim Yakut
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