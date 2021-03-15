Menderes Utku kimdir?
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Menderes Utku kimdir?

15.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:52
Menderes Utku kimdir?

Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Menderes Utku, Sadri Ilışık ile verdiği pozuyla merak edilen isimlerden biri oluyor. Menderes Utku kimdir? sorusu gündemde merak edilen isimlerden biri oluyor. Menderes Utku kimdir? Menderes Utku kaç yaşında, nereli?

Sinemacı bir babanın oğlu olan Menderes Utku, çocuk oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri oluyor. Gündeme gelmeye devam eden isim hakkında Menderes Utku kimdir, kaç yaşında? Menderes Utku nereli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MENDERES UTKU KİMDİR?

1963 doğumlu oyuncu Menderes Utku İstanbul'da dünyaya geldi. Sinemacı bir babanın oğlu olarak sinemaya adım atan Menderes Utku, sinema dünyasına Sabır Taşı isimli filmle giriş yaptı. Oyuncu kimliğinin yanı sıra rallici kimliğiyle de tanınıyor. Gençlik yıllarında otomobil sporuna merak salan Menderes Utku, 2001'de sinemaya salon işletmecisi olarak döndü. Utku, Muzaffer Yıldırım ile birlikte sinema salonu zinciri Mars Entertaintment Group'u kurdu.

1968 yılından 1974 yılına kadar toplam 8 filmde çocuk oyuncu olarak rol aldı. Özellikle Afacan isimli film serisi ile popüler olan Menderes Utku, İtalya, Milano Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En Başarılı Çocuk Oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştur.

Babası yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'dur. Baba tarafından aslen Mardin'lidir. 1960 doğumlu kendisi gibi oyuncu olan Nilgün Utku ablasıdır. Gençlik yıllarında oyunculuk kariyerini noktalamış ralli şampiyonalarında yer almaya başlamıştır.

Yara, İftira, Sabır Taşı, Afacan, Afacan Küçük Serseri, Afacan Harika Çocuk, Gariban ve Parasızlar isimli filmlerde rol almıştır.

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