Menderes'teki orman yangını devam ediyor İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını söndürmek için yoğun uğraş verirken, Gümüldür yolu araç girişlerine kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Gümüldür yolu da kaymakamlığın emriyle jandarma tarafından araç girişlerine kapatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA