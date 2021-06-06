Menajerimi Ara yeni bölüm canlı yayın HD izle! Menajerimi Ara 40. bölüm full izle! Menajerimi Ara 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Menajerimi Ara bu akşam ekranlara geliyor. 40. bölümüyle yayınlanacak olan Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Menajerimi Ara canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Menajerimi Ara bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Menajerimi Ara dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Menajerimi Ara canlı izle, Menajerimi Ara Star canlı izle! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Menajerimi Ara canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alper'in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda'nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır. Mustafa Kırantepe, Çukur'un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe'nin menajeri Kıraç'tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur'un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe'yi bulmak için gözünü karartır. Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar. Öte yandan, Dicle ve Çınar'ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır. İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem'in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.

MENAJERİMİ ARA CANLI İZLE (20.00)