Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı
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Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Menajerimi Ara dizisinde Peride rolünü canlandıran usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kayıp düşen Şamlıoğlu'nun ayağını kırdığı öğrenildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Peride rolünü canlandıran usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'ndan üzen haber geldi. Sette talihsiz bir kaza geçiren Şamlıoğlu, başına gelenleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Şamlıoğlu, sette kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ayşenil Şamlıoğlu, gönderisine, "Evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası, yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu'na; Zerrin Tekindor, Ata Demirer, Melisa Sözen, Janset, Melek Baykal ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu hastaneye kaldırıldı
Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Menajerimi Ara setinde talihsiz kaza! Ayşenil Şamlıoğlu ayağını kırdı - Haberler Magazin
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