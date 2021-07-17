Menajerimi Ara'nın Jülide'sinin yeni adresi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menajerimi Ara'nın Jülide'sinin yeni adresi belli oldu

Menajerimi Ara'nın Jülide'sinin yeni adresi belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Menajerimi Ara dizisi 45. Bölümde ekrana veda etti. Sevilen dizinin oyuncuları başarılı performanslarıyla hafızalarda yer etti. Dizinin Jülide'sinin yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Menajerimi Ara dizisi 45. Bölümde ekrana veda etti. Sevilen dizinin oyuncuları başarılı performanslarıyla hafızalarda yer etti. Dizinin parlayan yıldızlarından biri de Jülide karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal'dı. Ünal'ın yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar'ın paylaştığı Saklı'da rol alacak. Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı ve yönetmenliğini de Can Teker ile birlikte yaptığı "The Affair" uyarlaması dizi blutv'de ekrana gelecek.

Menajerimi Ara'nın Jülide'sinin yeni adresi belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Emre Altuğ Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Burak Elmas Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menajerimi Ara'nın Jülide'sinin yeni adresi belli oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:23:09. #1.16#

title