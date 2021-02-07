Menajerimi Ara: Barış kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş kimdir?
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Menajerimi Ara: Barış kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş kimdir?

07.02.2021 19:30 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:34
Menajerimi Ara: Barış kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Barış kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş kimdir?

Deniz Can Aktaş'ın da kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Barış kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA: BARIŞ KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterini "Deniz Can Aktaş" canlandırıyor. Deniz Can Aktaş'ın dizideki karakterinin adı "Barış"tır.

MENAJERİMİ ARA: DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbullu oyuncu Deniz Can Aktaş, aslen Kastamonu İnebolu'ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur ve kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım attı.

Star TV'de yayımlanan Avlu adlı dizide Alp Öztürk karakterine hayat veren Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur. Son olarak da Menajerimi Ara'da yer aldı.

DİZİLERİ

2020 - Menajerimi Ara (Dizi)

2019 - Aşk Ağlatır (Dizi)

2018 – Avlu (Alp) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader (Ali) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin) (TV Dizisi)

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