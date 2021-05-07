Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş hakkında şaşırtan gerçek!
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Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş hakkında şaşırtan gerçek!

Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş hakkında şaşırtan gerçek!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş hakkında çok fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği sevenlerini şaşırtacak cinsten. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, son aylarda adından sıkça söz ettiriyor. 'Menajerimi Ara' adlı dizide Ahsen Eroğlu (Dicle) ile iyi bir uyum yakalayan Deniz Can Aktaş (Barış) hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı.

Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

Deniz Can Aktaş hakkında bu gerçeği bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

DEDESİ DE DENİZCİYMİŞ

Ünlü oyuncunun dedesinin de denizci olduğu öğrenildi.

Deniz Can Aktaş'ın üniversiteyi bitirdikten sonra oyunculuk yapmaya karar verdiği ve denizcilik aşkını rafa kaldırdığı ortaya çıktı. Aktaş'ın ekran önündeki ilk projesi 'Tatlı Küçük Yalancılar' olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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