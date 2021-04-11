Menajerimi Ara 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 33. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 33. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 33. bölüm izle! Menajerimi Ara 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artarken Barış, annesi ve Dicle arasında kalır. Feris'in oyuncusunun bitmek bilmeyen hıçkırık krizi sette işlerin karışmasına sebep olur. Peride'nin temsil ettiği Selda Alkor ile Çınar'ın oyuncusu ve seslendirme sanatçısı yeni bir projeye hazırlanırken basında çıkan haberler herkesi derinden üzer. Yaşanan beklenmedik gelişmeler menajerleri bir kez daha büyük bir krizle karşı karşıya getirir. Serkan'ın boşanma davası Feris'le bir adım daha yakınlaşmalarına sebep olur. Ayla, Dicle konusunda Feris'ten yardım ister. Feris'in tutumu merakla beklenirken, Ceyda'nın olaya müdahil oluşu her şeyi değiştirir. Dicle ise Barış için sürpriz bir hamlede bulunur. Ceyda'nın hem Barış'la hem de Kıraç'la ilgili üst üste yaptığı hamleler kafaları karıştırırken Serkan, Ceyda ve Kıraç arasında kimsenin bilmediği bir savaş başlar.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE...

MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara bugün 11 Nisan akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Menajerimi ara dizisinin 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!...

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 11 Nisan Pazar 2021 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda da dâhil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): ABD'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi. Kıraç'la anlaşamazlar. Daha sonra Mayda'nın babasından Ego Ajans'ı satın alıp iki ajansı birleştirme kararı alır.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor. Sonradan menajer olur.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi. Ajans'ın Ceylan'dan sonra Serkan'dan önceki patronu.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Bekir (Bedir Bedir): Ajans'ın çaycısı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.