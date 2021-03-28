Menajerimi Ara 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara 32. Bölüm fragmanı full HD izle!

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara bugün 31. Bölüm ile izleyicilerle buluştu. Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye araştırılmaktadır. Peki, Menajerimi Ara 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara 32. Bölüm fragmanı full HD izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara bugün 31. Bölüm ile izleyicilerle buluştu. Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye araştırılmaktadır. Peki, Menajerimi Ara 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara 32. Bölüm fragmanı full HD izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

MENAJERİMİ ARA 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara 31. Bölümün ardından 32. Bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Peki, 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 32. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan'ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan'ın EGO'ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış'a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle'yi karşı karşıya getirir. Beren'in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç'ın tavrı Dicle'yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle'ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar'ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç'a ise ne olduğu merak konusu olur.

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MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda da dâhil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): ABD'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi. Kıraç'la anlaşamazlar. Daha sonra Mayda'nın babasından Ego Ajans'ı satın alıp iki ajansı birleştirme kararı alır.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor. Sonradan menajer olur.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi. Ajans'ın Ceylan'dan sonra Serkan'dan önceki patronu.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Bekir (Bedir Bedir): Ajans'ın çaycısı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

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