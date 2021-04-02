Menajerimi Ara 32. bölüm fragmanı izle! STAR TV Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara 31. bölüm izle

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Menajerimi Ara dizisi STAR TV ekranlarında 31. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 31. bölümün ardından şimdi de Menajerimi Ara 32. bölüm için araştırmalarına başladılar. Menajerimi Ara 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Menajerimi Ara 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 32. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MENAJERİMİ ARA 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA 32. BÖLÜM KONUSU

Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artarken Barış, annesi ve Dicle arasında kalır. Feris'in oyuncusunun bitmek bilmeyen hıçkırık krizi sette işlerin karışmasına sebep olur. Peride'nin temsil ettiği Selda Alkor ile Çınar'ın oyuncusu ve seslendirme sanatçısı yeni bir projeye hazırlanırken basında çıkan haberler herkesi derinden üzer. Yaşanan beklenmedik gelişmeler menajerleri bir kez daha büyük bir krizle karşı karşıya getirir. Serkan'ın boşanma davası Feris'le bir adım daha yakınlaşmalarına sebep olur. Ayla, Dicle konusunda Feris'ten yardım ister. Feris'in tutumu merakla beklenirken, Ceyda'nın olaya müdahil oluşu her şeyi değiştirir. Dicle ise Barış için sürpriz bir hamlede bulunur. Ceyda'nın hem Barış'la hem de Kıraç'la ilgili üst üste yaptığı hamleler kafaları karıştırırken Serkan, Ceyda ve Kıraç arasında kimsenin bilmediği bir savaş başlar.

MENAJERİMİ ARA 31. BÖLÜM İZLE

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