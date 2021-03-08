Menajerimi Ara 29. Bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı full HD izle! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Menajerimi Ara dizisinin 29. bölümü araştırılmaya başladı. STAR TV'de yayınlanan Menajerimi Ara 29. Bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı full HD izle!Menajerimi Ara son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara son bölüm özeti! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? STAR TV Menajerimi Ara 29. bölüm izle full izle! Menajerimi Ara 29. Bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı full HD izle! İşte detaylar haberimizde…

MENAJERİMİ ARA 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Menajerimi Ara dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 28. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 28. bölümün ardından şimdi de Menajerimi Ara 29. bölüm için araştırmalarına başladılar. Menajerimi Ara 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Menajerimi Ara 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Menajerimi Ara 29. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle'yle çıkan haberlerin ardından Barış'ın yapacağı hamleler herkes için işleri daha çok zorlaştırır. Feris'in hamileliğini öğrenen Serkan, bunun üzerine ona yaklaşmanın yollarını arar. Barış'ın annesi Ayla'nın gelişi ise Dicle ve Barış'ı etkiler. Çınar ve Feris, yeni işleri için gizli planlar yaparken sürpriz bir isme yakalanırlar. Bu durum, Feris'in kendisiyle ilgili bir gerçeği itiraf etmesine neden olur. Dicle'nin, Ömer'le yapacağı sürpriz görüşme hiç beklenmedik olayların yaşanmasına sebep olur. Kıraç, bir oyuncusunun tiyatro provasında yaşadığı krizi çözmeye çalışırken, ajansın gündemindeki tazminat meselesi herkesi karşı karşıya getirir. Bu duruma sebep olan kişiyle ilgili yapacakları hamle ise merak konusu olur.

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