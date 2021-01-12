Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara 20.son bölümünde neler oldu?

Pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan Feris'i birlikte olmaya ikna etmeye çalışmasındaki kararlılığı karşısında Feris daha ne kadar direnebilecek? Mayda'ya her şeyi anlatan Kıraç iki, gün boyunca Dicle'nin evinde kaldığı Menajerimi Ara 20. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı izle!

"Kıyamam sana." #MenajerimiAra yeni bölüm tanıtımı! Yeni bölüm pazar 20.00'da Star'da! @menajerimiara

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç'ın, Dicle'nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans'ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren'le yüzleşen Kıraç'ın tek sınavı ailesi değildir.

Serkan'ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç'ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer. Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle, bir yandan babası Kıraç'ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer.

Barış, bu mücadelede Dicle'nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle'yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris'in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.