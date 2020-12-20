Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 17. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu
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Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 17. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

20.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:37
Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 17. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 17. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 17. bölüm izle! Menajerimi Ara 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan'la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla'nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle'yi çok zor durumda bırakır. Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir'le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç'ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer. Dicle, Barış'a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE...

Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 17. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara bugün 20 Aralık akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Menajerimi ara dizisinin 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME...

Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 17. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 20 Aralık Pazar 2020 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 17. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Bekir (Bedir Bedir): Ego Ajans'ın çaycısı.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Sedef (Melisa Seda): Dicle'nin eski ev arkadaşı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ceylan (Nurhan Özenen): Ego Ajans'ın sahibi olan eşi Nadir'in tatile çıkıp ölmesi sebebiyle ajansın yeni patronu olmuştur. Yüzde 60 hisse sahibidir.

Nejat (Erol Ozan Ayhan): Feris'in liseden arkadaşı ve vergi müfettişi.

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