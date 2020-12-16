Menajerimi Ara 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara final mi yapıyor? Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?

Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara final mi yapıyor? Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?

Hayali yetenek ajansı EGO'nun bulunduğu bina, İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleşmektedir. Menajerimi Ara 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara final mi yapıyor? Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?

MENAJERİMİ ARA FİNAL Mİ YAPIYOR?

İlk olarak Salı akşamları yayın hayatına başlayan dizi, reytinglerde istediği başarıyı elde edememiş ve Pazar akşamaları izleyici ile buluşmasına karar verildi. Pazar akşamı istediği sonucu alan dizi 17. bölümü ekranlarda olacak?

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI!

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda'da dahil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): A.B.D'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Emir Bindal (Burak Tozkoparan): Ajans'ın menajerlerinden Feris'e bağlı olan oyuncu.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!