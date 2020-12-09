Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?
Dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alan dizi Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?
Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi. Drama ve komediyi harmanlayan dizi Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?
MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?
Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara Pazar günü saat 20:00'da ekranlarda.
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ!
Dicle'nin, Serkan'ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris'in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur. Feris, oyuncusu Hülya'nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder. Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç'ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride'nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle, Barış'la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle'yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.
MENAJERİMİ ARA OYUCULLARI!
Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Serkan: Serhat Teoman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Emir: Burak Tozkoparan
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen
Sedef: Melisa Seda
Aydın: Beran Kotan