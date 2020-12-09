Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?
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Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?

09.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:31
Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?

Dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alan dizi Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi. Drama ve komediyi harmanlayan dizi Menajerimi Ara 16. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara hangi gün?

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara Pazar günü saat 20:00'da ekranlarda.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Dicle'nin, Serkan'ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris'in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur. Feris, oyuncusu Hülya'nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder. Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç'ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride'nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle, Barış'la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle'yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.

MENAJERİMİ ARA OYUCULLARI!

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen

Sedef: Melisa Seda

Aydın: Beran Kotan

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