Menajerimi Ara'nın yıldızları Dicle ve Barış dudak dudağa

STAR TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, dün akşam 37. bölümüyle ekrana geldi. Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış'ın (Deniz Can Aktaş) ateşli öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı. İşte kare kare o anlar...

Menajerimi Ara 37. bölümde; Emrah, Gülin ve Meral'e Barış ve İrem'in eski sevgili olduğunu söyler. Dicle'nin bu haberi bir başkasından duymasını isteyemeyen üçlü, bu haberi Dicle'ye verme kararı alır. Bu sırada konuşmalarını dinleyen Tuğrul ise soluğu Ceyda'nın yanında alır.

Menajerimi Ara'nın 37. bölümüne ise Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış'ın (Deniz Can Aktaş) ateşli öpüşme sahnesi damga vurdu.

Dizinin takipçileri, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın oyunculuk performansına övgüler yağdırdı. İşte kare kare o anlar...

MENAJERİMİ ARA'NIN 37. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kalp krizi geçiren oyuncusunun derin üzüntüsünü yaşayan Peride, bu durumdan Ceyda'yı sorumlu tutar. Peride'nin sert sözlerinin ardından ikilinin arası iyice gerilir. Arzu ve Çınar arasında ise romantik bir yakınlaşma olur. Gülden Avşaroğlu, Ego Ajans'ı sürpriz bir projenin oyuncu seçmeleri için ziyaret eder. Uluslararası bir projede Türk bir karakteri canlandırmak için oyuncu arandığını duyan Kıraç harekete geçerken, Çınar ve Dicle ise kendi oyuncularını projeye sokmak için kolları sıvar. Oyuncuları Çağrı Çıtanak, Ruhi Sarı ve Onur Büyüktopçu'yu bu karakter için hazırlayan üç menajer, kıyasıya bir mücadele içine girer.

Kaynak: Snob Magazin