Menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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Menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Mick Brigden, ölen köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti. 73 yaşında vefat eden manejerin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Rolling Stones, Bob Dylan, Peter Frampton gibi dünyaca ünlü isimlerin turnelerini yöneten Mick Bridgen, Santa Rosa'daki evinde hayatını kaybeden köpeği için bir mezar kazdı. Ancak menajerin kazdığı mezar sonu oldu.

ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ HÜZNE BOĞDU

Brigden'ın kazdığı mezar çöktü ve içine düşerek hayatını kaybetti. 73 yaşındaki ünlü menajerin ölümü sanat camiasını sarstı. Bridgen'in ölüm haberini alan Amerikalı gitarist Joe Satriani, menajerin fotoğrafını paylaşarak "Çılgın ve harika bir 33 yıllı rock'n' roll oldu. Hiç bu kadar sıkı çalışmadım, bu kadar çok çabalamadım, bu kadar çok gülmedim, bu kadar çok ağlamadım, bu kadar çok müzik yapmadım. Dünya çapında bu kadar çok macera yaşamadım. Hepsinde yanımda Mick vardı. O bu işin akıl hocasıydı, dürüst, sert, besleyici, çalışkan, saygılı, inatçı, anlayışlıydı, bunların hepsiydi" ifadelerini kullandı.

Menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti

Menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti
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Haber: Menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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