Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi

- Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi Sivas'ta çok sayıda aday aktif Covid-19 hastası, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen bugün gerçekleşen KPSS sınavına girmeyi ihmal etmedi.

06.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:20

- Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi

Sivas'ta çok sayıda aday aktif Covid-19 hastası, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen bugün gerçekleşen KPSS sınavına girmeyi ihmal etmedi.

SİVAS - Sivas'ta çok sayıda aday aktif Covid-19 hastası, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen bugün gerçekleşen KPSS sınavına girmeyi ihmal etmedi.

Sivas'ta Covid-19 hastaları, yaşadıkları sağlık sorunlarına rağmen memuriyet umudu ile Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için sınav salonlarına gitmeyi ihmal etmedi. Sivas'ta Covid-19 test sonuçları pozitif olan memur adayları için özel olarak üç farklı okul tahsis edildi. Normal sınav kurallarına tabi olan aday sınav salonlarına kendi imkanları ile geldi. Adayları sınav salonlarında koruyucu kıyafetler giyen polis memurları ve sınav görevlileri karşıladı. Ateşi ölçülen adaylardan dezenfektan kullanmaları istendi. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı maske verildi. Covid-19 hastası memur adaylarından sınava geç kalan olmadı. Adaylar arasında hamile bir kadının da olması dikkat çekti.

Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Demet Evgar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Otomobil
Şu an buradasınız: Memuriyet umudu Covid-19 dinlemedi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 11:20:05. #1.14#
title