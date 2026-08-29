Yunanistan'da öğretmen ve sağlık çalışanlarına kira desteği: Ödeme takvimi ve şartlar belli oldu

Yunanistan'da öğretmenler ve sağlık çalışanlarının barınma maliyetlerini azaltmak için kira desteği uygulamasının ayrıntıları netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan ortak bakanlık kararıyla, şartları taşıyan hak sahiplerine ödedikleri kira üzerinden geri ödeme yapılacak. Uygulamanın ilk yılında 2024 ve 2025 yıllarına ait kira destekleri 2026 içinde ödeneceği için hak sahipleri iki ayrı ödeme alacak.

Destek, hak sahibinin bir önceki yıl fiilen ödediği yıllık kira üzerinden hesaplanacak. Genel kurala göre geri ödeme, yıllık kiranın 2/12'sine yani iki aylık kira tutarına denk gelecek. Kira sözleşmesi ve ödeme bilgilerinin doğru bildirilmiş olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor. Ödeme toplamda 1.600 euroya kadar çıkabilecek ve her çocuk için 100 euro ilave edilecek.

Ödeme takvimi şöyle: 2024 yılında ödenen kiralar için en geç 25 Eylül 2026, 2025 yılında ödenen kiralar için en geç Kasım 2026 sonu. Sonraki dönemlerde kira desteği her yıl kasım sonuna kadar tek seferde banka hesabına yatırılacak. İlk geriye dönük destekte gelir kriteri uygulanmayacak.

Ödemelerin yapılabilmesi için kira bilgilerinin vergi sisteminde doğru kayıtlı olması ve gayrimenkul kiralama bilgi beyanının ödemenin yapılacağı yılın 15 Temmuz'una kadar AADE'ye verilmesi gerekiyor. Kira beyannamesi numarasının, kiracının bir önceki yıla ait gelir vergisi beyannamesinde belirtilmesi de şart. Kira desteği, AADE'de kayıtlı aktif bir IBAN'a doğrudan yatırılacak. Hesap sahibi veya ortak hesap sahibi olunması gerekiyor. Yanlış IBAN nedeniyle ödeme başarısız olursa, hak sahibi bilgilerini düzelttikten sonra bir sonraki ödeme sürecine dahil edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi