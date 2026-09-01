Haberler

Velilere uyum haftasında idari izin

Velilere uyum haftasında idari izin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB, 2026-2027'de okul öncesi, ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerine uyum haftasında günlük 3 saate kadar idari izin verecek. Uygulama tüm yıla yayılan 'Ailemle Okul Yolu Programı' ile desteklenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum haftasında, kamuda çalışan velilerden birinin günlük 3 saate kadar idari izinli sayılmasını sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kamu kurumlarına gönderdiği yazı doğrultusunda, veliler talep etmeleri halinde çocuklarının ders saatlerine uygun olarak bu izinden yararlanabilecek.

Uygulama, 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum eğitimleriyle sınırlı kalmayacak; aile katılımı, 'Ailemle Okul Yolu Programı' adı altında eğitim öğretim yılı boyunca sürecek. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında yürütülen programla okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kamu çalışanı veliler için getirilen uygulamanın Kahramanmaraş'ta da geçerli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Facia 'Geliyorum' demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri

Kan donduran anlar ortaya çıktı! Facia "Geliyorum" demiş
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu