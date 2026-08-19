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Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 Personel Alımı Sonuçları İçin Gözler Ağustos'a Çevrildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 Personel Alımı Sonuçları İçin Gözler Ağustos'a Çevrildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel alımı için başvurular sona erdi. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların Ağustos ayı bitmeden ilan edilmesi bekleniyor. Alım kapsamında veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli kadrolarda toplam 1874 kişi istihdam edilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alacak. Başvurular sona erdi, adaylar gözünü sonuç tarihine çevirdi. 'Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu sıkça soruluyor. Bakanlıktan 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı; sonuçların Ağustos ayı bitmeden ilan edilmesi bekleniyor.

Alım kapsamında 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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