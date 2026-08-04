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AK Parti'den şehit aileleri ve gazilere yönelik kapsamlı hak iyileştirmesi teklifi

AK Parti'den şehit aileleri ve gazilere yönelik kapsamlı hak iyileştirmesi teklifi
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AK Parti, şehit aileleri ile gazilerin mali ve sosyal haklarını iyileştiren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle malul sayılmayan gazilere unvan ve aylık verilecek, muayene yaş sınırı 55'e çıkarılacak.

Ak Parti, şehit aileleri ile gazilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu. Teklifi basın toplantısıyla anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şehit ve gazilerin Türkiye için büyük fedakarlıklar yaptığını, onları emanet olarak gördüklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Gül, kanun teklifinin Cumhur İttifakı tarafından Meclis'e sunulduğunu; TSK, Jandarma, Sahil Güvenlik, MİT ve Emniyet personelini kapsadığını belirtti. Teklifte güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, er ve erbaşlara yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Çalışmanın yaklaşık iki yıldır yürütüldüğünü ifade eden Gül, şehit aileleri ve gazilerin istismar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Teklifle, vazife malulü olarak hayatını kaybeden şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylıklara asgari gelir güvencesi getirilmesi amaçlanıyor. Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan personele aylık bağlanması ve gazilik unvanı verilmesi öngörülüyor. Ayrıca evde bakım desteğinin artırılacağı, 15 Temmuz'da yaralananlardan malul sayılmayan kamu görevlisi ve sivillere de aylık bağlanacağı bildirildi.

Gül, er gaziler ve güvenlik korucuları gibi gruplara bağlanan aylıkların artırılacağını, muayene yaş sınırının 41'den 55'e çıkarılacağını söyledi. 684 sayılı KHK kapsamında terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan personelin gösterge aylıklarının yükseltileceğini, teklifin yasalaşmasıyla gazilik unvanı verileceğini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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