Resmi Gazete'de Büyükelçi, Sayıştay ve Kültür Turizm Atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla Türk dış politikasında ve kamu yönetiminde önemli değişiklikler hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 farklı ülkeye yeni büyükelçiler atanırken, bu atamaların hangi ülkelere yapıldığı da kamuoyunun gündeminde yerini aldı.

Öte yandan Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akcan'ın atanması dikkat çekti; karar, kurumun yargısal denetim süreçlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

Karar kapsamında farklı illerdeki Kültür ve Turizm müdürlüklerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Yapılan atamalarla birlikte il müdürlüklerinin yönetim kadrolarının yenilendiği, bu değişikliklerin turizm politikalarının yerelde uygulanmasında yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Atama kararlarının ilgili bakanlıkların koordinasyonunda yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi