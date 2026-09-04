Haberler

Ombudsman, geçmiş TUS sorularının ücretsiz erişime açılması talebini reddetti

Ombudsman, geçmiş TUS sorularının ücretsiz erişime açılması talebini reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, bir adayın kamu kaynağıyla hazırlanan TUS sorularının tamamının ücretsiz yayımlanması başvurusunu reddetti. Kurum, ÖSYM'nin mevcut uygulamasını hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine uygun buldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), bir adayın geçmiş yıllara ait Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sorularının tamamının ücretsiz olarak kamuoyunun erişimine açılması yönündeki başvurusunu reddetti. Kurumun 20 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/1631 sayılı kararında, Ösym'nin bu konudaki uygulamasının hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine aykırı olmadığı belirtildi.

Başvuruyu yapan aday, TUS'a hazırlık sürecinde geçmiş yıl sorularının önemine dikkat çekerek, sorulara yalnızca telif ücreti ödeyen ticari kuruluşlar aracılığıyla erişilebilmesinin eğitimde fırsat eşitliğini zedelediğini öne sürmüştü. Aday, kamu kaynağıyla hazırlanan sınav sorularının ücretli erişime konu edilmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını savunarak tüm soruların Ösym'nin resmi internet sitesinden yayımlanmasını talep etmişti.

Kararda, 6114 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesine atıfta bulunularak sınav sorularının gizliliğinin esas olduğu ve soru havuzundaki soruların hiçbir koşulda üçüncü kişilere verilemeyeceği hatırlatıldı. Soruların ve cevapların sınav sonrasında ancak ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla ve özel erişim usulleriyle adaylara açıklanabileceği vurgulandı. Sınav sorularının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ilim ve edebiyat eseri sayıldığı, bu nedenle fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiği ifade edildi.

Kurum, mevcut uygulamada sınava katılan adaylara soruların tamamının kendi kullanıcı bilgileriyle sınırlı bir süre erişime açıldığını, kamuoyu için ise soruların belirli bir kısmının ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını tespit etti. Bu uygulamanın, adayların itiraz haklarını kullanabilmelerine imkan tanırken soru havuzunun korunmasına ve gelecekteki sınavların güvenilirliğinin sağlanmasına hizmet ettiği değerlendirildi. Başvuranın talebinin genel nitelikte olduğu ve bireysel bilgi edinme hakkının kapsamını aştığı sonucuna varıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröriste operasyon
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Sokak ortasında kan donduran manzara! Bir aile paramparça oldu
Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Otomotiv devi 100 bin kişiyi kapının önüne koyuyor
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı

Eline pompalı tüfeği aldı, sokağa çıktı! Sonrası dehşet...