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Nüfus Müdürlükleri KPSS Adayları İçin Hafta Sonu Açık Olacak

Nüfus Müdürlükleri KPSS Adayları İçin Hafta Sonu Açık Olacak
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına girecek adayların kimlik ihtiyaçlarını karşılamak için hafta sonu mesaisi uygulaması başlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların mağdur olmaması için yeni bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda, sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu mesaisine tabi tutulacak.

Uygulama, adayların kimlik belgesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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