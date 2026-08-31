Norm fazlası öğretmen atama takvimi başladı
MEB, norm kadro fazlası öğretmenler için yer değiştirme ve tayin sürecini başlattı. Binlerce öğretmen başvuru takvimini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin yer değiştirme ve tayin süreci başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kadro durumunu netleştirmek isteyen kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, 2026 norm fazlası atama başvurularının ne zaman başlayacağını, il içi ve il dışı tercih takvimini ve sonuçların ilan tarihini merak ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi