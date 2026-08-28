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MEB, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında Aile Katılımını Artıracak

MEB, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında Aile Katılımını Artıracak
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Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum sürecinde aile katılımını artırmak için yeni bir düzenleme yapıyor. Kamuda çalışan anne veya babalardan birine izin verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum sürecinde aile katılımını artıracak. Bu kapsamda, kamuda çalışan anne veya babalardan birinin izinli sayılması planlanıyor.

Düzenleme ile öğrencilerin okula uyum sürecinde ailelerin daha fazla yer alması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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