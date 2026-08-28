MEB, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında Aile Katılımını Artıracak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum sürecinde aile katılımını artıracak. Bu kapsamda, kamuda çalışan anne veya babalardan birinin izinli sayılması planlanıyor.

Düzenleme ile öğrencilerin okula uyum sürecinde ailelerin daha fazla yer alması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi