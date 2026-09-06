2026 KPSS Lisans oturumu başladı: Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, bugün saat 10.15'te yüz binlerce adayın katılımıyla başladı. Sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlış sayılarını öğrenmek için soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanma zamanını araştırmaya başladı.

Ösym, sınavların ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının belirli bir bölümünü resmi internet sitesi üzerinden erişime açabiliyor. Soruların tamamı ise adaylara belirli bir süre için Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sunuluyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine tanınan süre içerisinde soruları inceleyebilecek.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak duyuruyla erişime açılacak. Adaylar ayrıca AİS üzerinden kendilerine açılan soru kitapçığını görüntüleyebilecek. ÖSYM'nin açıklamasının ardından adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol ederek sınav performanslarına ilişkin değerlendirme yapabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi