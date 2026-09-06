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KPSS Lisans P3 Puanı Hesaplama: Netler ve Ağırlıklar

KPSS Lisans P3 Puanı Hesaplama: Netler ve Ağırlıklar
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6 Eylül 2026'daki KPSS Lisans oturumu sonrası adaylar, P3 puan hesaplama yöntemini araştırıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları, yanlışların doğruyu götürüp götürmediği ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sonrası adaylar, puan hesaplama sürecine odaklandı. Merkezi atamalarda kullanılan KPSS P3 puanının nasıl hesaplandığı ve testlerin puana etkisi merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 7 Ekim 2026'da açıklanacak.

KPSS lisans puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net hesaplanırken doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor. Örneğin 50 doğru ve 8 yanlış yapan adayın neti 48 oluyor.

KPSS P3 puanında Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahip. Netler hesaplanırken formül şu şekilde uygulanıyor: Net = Doğru - (Yanlış ÷ 4). Örneğin 50 doğru, 10 yanlışı olan adayın neti 47,5; Genel Kültür'de 45 doğru, 8 yanlış yapan adayın neti ise 43 oluyor.

Bu netler, ÖSYM tarafından standart puana dönüştürülüyor ve testlerin yüzde 50'şer ağırlığı ile KPSS P3 puanı hesaplanıyor. ÖSYM ham puanları ortalama ve standart sapma değerlerine göre standartlaştırdığı için aynı neti yapan adayların puanları sınava göre farklılaşabiliyor. KPSS P3 puanı 100 üzerinden hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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