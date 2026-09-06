KPSS'de kalem ve silgi ÖSYM'den

Ösym tarafından düzenlenen KPSS oturumlarına katılacak adaylar, sınav salonuna yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş getirip getirmeyeceklerini merak ediyor. Sınav güvenlik kuralları ve binaya sokulması yasak olan eşyalar rehberi yayımlandı. ÖSYM, sınav uygulamalarında adaylara gerekli kırtasiye malzemelerini sağlıyor. Bu nedenle adayların sınava kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarıyla gelmemesi gerekiyor.

Sınav başlamadan önce adayların masalarında ihtiyaç duyacakları temel kırtasiye malzemeleri hazır bulunduruluyor. 2026 KPSS'de adayların kullanması için hazırlanan şeffaf paket içerisinde 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi, 1 adet kalemtıraş, peçete ve şeker yer alıyor. Sınav güvenliği nedeniyle adayların sınav binasına kişisel eşyalarıyla gelmemesi gerekiyor. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve anahtar gibi eşyaların sınav binasına alınmasına izin verilmiyor.

Sınav günü adayların yanlarında bulundurabilecekleri eşya ve belgeler oldukça sınırlı. Sınava girecek adayların öncelikle KPSS Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Bunun yanı sıra etiketi çıkarılmış, şeffaf plastik şişe içerisinde su da sınav binasına getirilebilecek eşyalar arasında yer alıyor. Kimlik belgesinin geçerlilik şartlarını önceden kontrol etmek, sınav günü yaşanabilecek sorunların önüne geçebilir.

Kaynak: Haber Merkezi