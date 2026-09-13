KPSS Alan Bilgisi Oturumları Tamamlandı
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ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumlarını gerçekleştirdi; adaylar sınavlara katıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarını yaptı.
Alan Bilgisi 1. oturumu Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında; 2. oturumu ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında düzenlendi.
Sınav, ÖSYM tarafından organize edildi ve ilgili alanlardaki adaylar oturumlara katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi