KPSS Alan Bilgisi Oturumları Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarını yaptı.

Alan Bilgisi 1. oturumu Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında; 2. oturumu ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında düzenlendi.

Sınav, ÖSYM tarafından organize edildi ve ilgili alanlardaki adaylar oturumlara katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi