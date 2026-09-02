KMÜ Diş Hekimliği'ne 11 Yeni Araştırma Görevlisi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucunda yerleşmeye hak kazanan 11 araştırma görevlisi, atama süreçlerinin tamamlanmasının ardından görevlerine başladı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da fakülteyi ziyaret ederek göreve yeni başlayan araştırma görevlileriyle bir araya geldi.

Yeni görevlendirmeler kapsamında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına 3, Periodontoloji Anabilim Dalına 4, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına 2 araştırma görevlisi katıldı. Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı ile Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına ise birer araştırma görevlisi göreve başladı. Böylece fakültenin akademik kadrosuna toplam 11 yeni araştırma görevlisi dahil oldu.

Ziyaret sırasında araştırma görevlileriyle tanışan Rektör Gavgalı, uzmanlık eğitimleri ve akademik kariyer süreçleri üzerine sohbet etti. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Gavgalı, mesleki ve akademik çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu. Ayrıca nitelikli sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel üretim ve uzmanlık eğitiminin önemine değindi. Fakülte, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi ve ağız-diş sağlığı hizmetlerini yeni kadrosuyla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi