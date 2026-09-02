Haberler

KMÜ Diş Hekimliği'ne 11 Yeni Araştırma Görevlisi

KMÜ Diş Hekimliği'ne 11 Yeni Araştırma Görevlisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde DUS sonucu atanan 11 araştırma görevlisi göreve başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yeni kadroyla bir araya gelerek başarılar diledi ve fakülte eğitim ile sağlık hizmetlerine devam ediyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucunda yerleşmeye hak kazanan 11 araştırma görevlisi, atama süreçlerinin tamamlanmasının ardından görevlerine başladı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da fakülteyi ziyaret ederek göreve yeni başlayan araştırma görevlileriyle bir araya geldi.

Yeni görevlendirmeler kapsamında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına 3, Periodontoloji Anabilim Dalına 4, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına 2 araştırma görevlisi katıldı. Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı ile Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına ise birer araştırma görevlisi göreve başladı. Böylece fakültenin akademik kadrosuna toplam 11 yeni araştırma görevlisi dahil oldu.

Ziyaret sırasında araştırma görevlileriyle tanışan Rektör Gavgalı, uzmanlık eğitimleri ve akademik kariyer süreçleri üzerine sohbet etti. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Gavgalı, mesleki ve akademik çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu. Ayrıca nitelikli sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel üretim ve uzmanlık eğitiminin önemine değindi. Fakülte, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi ve ağız-diş sağlığı hizmetlerini yeni kadrosuyla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz

Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez olanlar inanılmaz
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu

Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper Galatasaray'da
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu