KDK’dan kademe kararı: Araştırma görevlisi süreleri hesaba katılmalı

Kamu Denetçiliği Kurumu, araştırma görevlisi olarak geçirilen sürelerin 657 sayılı Kanun'un 64. maddesinde düzenlenen sekiz yıllık sürenin hesabında nasıl ele alınacağına dair önemli bir karar aldı. 19 Ağustos 2026 tarihli karara göre, başvuranın araştırma görevlisi olarak çalıştığı süreler bu hesaplamaya dahil edilmelidir.

Başvuran, 2017 yılında memuriyete başladığını ve 2023'ten itibaren Yozgat Şehir Hastanesi'nde görev yaptığını belirterek, son sekiz yıl içinde disiplin cezası almadığı için kademe ilerlemesi talep etmişti. Ancak idare, üniversitede araştırma görevlisi olarak geçen süreleri hesaba katmayarak talebi reddetti. Başvuran, bu ret kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak Danıştay kararlarına ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiyesine dayandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin araştırma görevlisi sürelerini dikkate almamasını hukukun gerekliliklerine aykırı buldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararında, disiplin cezası almadan geçen sürelerin sekiz yıllık hesaplamaya dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Devlet Personel Başkanlığı görüşünün güncelliğini yitirdiği ve 2018'de kapatıldığı ifade edildi. Sonuç olarak KDK, araştırma görevlisi sürelerinin 64. madde kapsamında değerlendirilmesine ve mali hak kayıplarının giderilmesine hükmetti. Yozgat Valiliği'ne tavsiyede bulunularak, karara uygun işlemlerin otuz gün içinde bildirilmesi istendi.

Kaynak: Haber Merkezi