İletişim Başkanlığı'ndan 15 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı

İletişim Başkanlığı'ndan 15 İletişim Uzman Yardımcısı AlımıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 İletişim Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. İlan, 18 Eylül 2026'da resmi internet sitesinde yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 İletişim Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı.
İlan, 18 Eylül 2026 tarihinde Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. Giriş sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8 ve 9'uncu derece kadrolara atanacak.
Kaynak: Haber Merkezi