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MEB'den ikinci il dışı atama sinyali

MEB'den ikinci il dışı atama sinyali
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Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci il dışı atama için adım atmaya hazırlanıyor. Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler için de mazeret tayini kılavuzu yakında yayımlanacak. Öğretmenler, bakanlığın açıklamasını bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın zamanda ikinci il dışı atamayla ilgili adım atması bekleniyor. Öğretmenlerin merakla takip ettiği bu gelişme, atama sürecinin yeniden başlayacağının sinyalini veriyor. Yine 2023 yılında sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler için mazeret tayini konusunda da önümüzdeki günlerde bir kılavuz yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sahadan gelen talepleri dikkate alarak bu adımı atması öğretmenleri memnun ediyor. Halen il emri bekleyen öğretmenler de taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Gözler, bakanlığın yapacağı açıklamaya ve yayımlayacağı kılavuza çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi
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