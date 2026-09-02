Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı

Uruguay Kupası'nda oynanan karşılaşmanın ardından futbol sahalarında ender görülen olaylar yaşandı. Danubio taraftarları, alınan mağlubiyet ve takımın kötü gidişatına tepki göstererek sahaya girdi. Sahaya giren bazı taraftarların futbolculara yönelmesiyle tansiyon kısa sürede yükseldi.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRİP FUTBOLCULARA SALDIRDI

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından tribünlerden sahaya inen taraftarlar ile Danubio futbolcuları karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede bazı taraftarların oyunculara saldırması üzerine futbolcular da kendilerini korumaya çalıştı.

KALECİ TARAFTARLA YUMRUKLAŞTI

Olayların en dikkat çeken anı ise Danubio kalecisi Kevin Martinez ile sahaya giren bir taraftar arasında yaşandı. Martinez ile taraftar karşılıklı yumruklaşmaya başlarken, kavganın büyümesi üzerine kalecinin takım arkadaşları araya girdi. Futbolcular, Martinez'i taraftardan uzaklaştırarak kavganın devam etmesini engelledi. Sahaya giren taraftarların neden olduğu olaylarla birlikte maçın ardından büyük bir arbede yaşandı.