Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

KIZI SU’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

52 yaşına giren Pınar Altuğ Atacan’ın kızı Su Atacan, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Su Atacan, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Her evrende yine senin kızın olmayı seçerdim” notunu yazdı.

YAĞMUR ATACAN’DAN EŞİNE ESPRİLİ KUTLAMA

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan da doğum günü için esprili bir paylaşım yaptı.

Atacan, Pınar Altuğ’un kafasında doğum günü tacı ve gözünde parti gözlükleri bulunan bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın üzerine, “Tam evden çıkarken böyle bir şeyle karşılaştım” notunu ekledi.

UĞURKAN EREZ DE PINAR ALTUĞ’U UNUTMADI

Pınar Altuğ’un yakın dostu Uğurkan Erez de ünlü oyuncunun 52. yaş gününü kutladı.

Erez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altuğ’un doğum gününü kutlayarak yakın arkadaşına mutlu yıllar diledi.

Kaynak: Haberler.com