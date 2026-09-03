Emet Belediyesi'nde işçi alacağı krizi: '16 milyon ödeme' açıklamasına tepki

Emet Belediyesi'nin '16 milyon lira ödeme yaptık, sözümüzü tuttuk' açıklamasına belediyeden işten çıkarılan Ahmet Öztaş tepki gösterdi. Öztaş, 29 Aralık 2024'te işten çıkarıldığını ve açtığı işe iade davasını 1 Temmuz 2026'da kazandığını söyledi. Kıdem ve ihbar tazminatları, eksik ödenen maaşları ve yaklaşık 88 günlük yıllık izin alacağının hala ödenmediğini belirtti.

Öztaş, işten çıkarılmadan önce bir süre maaşının yarısını alabildiğini; işten çıkarıldığında kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, bu nedenle işe iade davası açtığını aktardı. Mahkeme kararına rağmen belediyenin kendisini yeniden işe almadığını, yalnızca kötü niyet tazminatı ödediğini ifade etti.

Belediye başkanının 16 milyon lira ödeme açıklamasını da eleştiren Öztaş, işçi alacağı davası açan 22 çalışanın bu ödemenin dışında bırakıldığını ileri sürdü. İşçilerin alın terinin yıllar sonra ve eksik ödenmesinin bir lütuf ya da belediye hizmeti gibi sunulmaması gerektiğini, bunun işçilerin temel hakkı olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi