Dışişleri'nde konut personeli uygulaması değişti
Büyükelçi ve başkonsolos konutlarında çalışan personelin ayrılması halinde yerine yeni personel alınmayacak.
Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki büyükelçi ve başkonsolos konutlarında görev yapan personele ilişkin uygulamayı değiştirdi.
T24 yazarı Barçın Yinanç'a göre, konutlarda çalışan personel görevden ayrılırsa yerine yeni personel alınmayacak.
Kararın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bakanlığı döneminde yapılan inceleme sonrası alındığı, ancak uygulanmadığı belirtildi.
Yinanç, Hakan Fidan'ın bakanlık görevine gelmesinin ardından kararın uygulanmaya başladığını yazdı.
Kaynak: Haber Merkezi